Psychisch auffällig 30-Jähriger wird aggressiv – Einweisung in eine Fachklinik

Foto: 123rf.com

Am Dienstagvormittag, 4. Februar, kam es an einer Bildungseinrichtung im Süden von Regenstauf zu einem polizeilichen Einsatz wegen eines 30-jährigen Mannes, der sich verhaltensauffällig zeigte.

REGENSTAUF. Warum der Mann, der an einer Schulungsmaßnahme in der Einrichtung teilnahm, aggressiv gegen Angehörige der Einrichtung vorging soll nun in einer Fachklinik geklärt werden.



Da sich der Mann gegenüber den Beschäftigten der Einrichtung aggressiv zeigte, wurde die Polizei gerufen. Weil der Mann auch für Gespräche mit den Beamten nicht zugänglich war und er sich weiterhin aggressiv zeigte, musste der 30-Jährige überwältigt und fixiert werden. Hierbei zogen sich die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Regenstauf leichte Verletzungen zu. Der Mann wurde daraufhin durch den Rettungsdienst und unter Begleitung einer Streife des Einsatzzuges Regensburg in eine Fachklinik gebracht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.