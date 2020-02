An der B16-Abfahrt 29-Jährige bei Unfall bei Bernhardswald mittelschwer verletzt

(Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com)

Eine 58-jährige Landkreisbewohnerin bog am Montag, 3. Februar mit ihrem Audi von der Bundesstraße B16 kommend an der Abfahrt Hauzendorf in die Staatsstraße 2650 ein und kollidierte dabei mit einem bevorrechtigten VW Polo, der von einer 29-jährigen Frau, ebenfalls aus dem Landkreis, gelenkt wurde.