17.500 Euro Schaden Fünf Leichtverletzte bei Unfall nahe Riekofen

(Foto: Ursula Hildebrand)

Am Freitag, 31. Januar, gegen 15 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Peugeot-Fahrer die Kreisstraße R9 von Hellkofen kommend in Richtung Riekofen. Zur gleichen Zeit war ein VW Golf, besetzt mit vier Personen, auf der Staatsstraße 2111 aus Richtung Sünching kommend in Richtung Taimering unterwegs. An der Kreuzung bei Taimering übersah der Peugeot-Fahrer die bevorrechtigte Fahrerin des VW-Golf, es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.