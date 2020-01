In Furth im Wald gefunden Wer vermisst seinen Wellensittich?

Bei der Polizeiinspektion Furth im Wald wurde am Donnerstag, 30. Januar,gegen 13.30 Uhr ein grün-gelber Wellensittich abgegeben.

FURTH IM WALD Dieser wurde am Mittwochabend, 29. Januar, gegen 23 Uhr in der Bahnhofstraße auf dem Bürgersteig aufgefunden. Der Wellensittich wurde der Tierhilfe in Weiding übergeben. Der Eigentümer soll sich bitte dorthin oder an die PI Furth im Wald wenden.