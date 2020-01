Polizei bittet um Hinweise Unbekannte Eindringlinge brechen in Sportheim in Regensburg ein

Die sportliche Betätigung stand wohl nicht im Vordergrund als bisher Unbekannte in ein Vereinsheim im Regensburger Westen eingebrochen sind.

REGENSBURG Die Ruhe in der Sportanlage von Dienstag, 28. Januar, 14 Uhr, bis Mittwoch, 29. Januar, 11.45 Uhr, nutzten die Eindringlinge, um gewaltsam in ein Sportheim in der Weinmannstraße in Regensburg einzudringen. Auch die Gaststätte, die Bestandteil der Anlage ist, suchten die Täter heim.

Letztlich fiel mit rund 50 Euro die Beute der Diebe gering aus, wogegen sich der Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro für den Sportverein deutlich höher ausnimmt.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der fraglichen Zeit an oder im Umfeld der Sportanlage Personen bemerkt, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Die Ermittler nehmen Mitteilungen unter der Telefonnummer 0941/ 506-2888 entgegen.