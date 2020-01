Unfallflucht Unbekannter fährt gegen Außenspiegel eines geparkten Pkws

(Foto: 123rf.com)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Mittwoch, 29. Januar, im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 18 Uhr, in Roding in der Schulstraße gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw Citroën C3 einer 39-jährigen Frau aus Stamsried.