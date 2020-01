Angriff auf zwei Jugendliche Unbekannter schlägt 17-Jährigen mehrfach mit Messergriff ins Gesicht

(Foto: 123rf.com)

Am Sonntagabend, 26. Januar, gegen 18.40 Uhr griff ein unbekannter Täter in der Oberen Marktstraße in Neumarkt in der Oberpfalz zwei 16- und 17-jährige Jugendliche an.