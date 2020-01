Am Bahnhofsvorplatz Fahrrad im Wert von 1.000 Euro geklaut

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 23. auf 24. Januar, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein am Bahnhofsvorplatz in Regenstauf versperrt abgestelltes Fahrrad.