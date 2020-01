Polizei bittet um Hinweise Unbekannter zerkratzt geparkten Audi

(Foto: 123rf.com)

In Woffenbach, einem Ortsteil von Neumarkt in der Oberpfalz, wurde in der Kindergartenstraße, am Mittwoch, 22. Januar, zwischen 17 und 20 Uhr, ein vor einem Sonnenstudio geparkter lila-farbener Audi A5 von einem bislang unbekannten Täter auf der gesamten linken Seite mit einem spitzen Gegenstand verkratzt.