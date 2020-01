9.500 Euro Schaden Verkehrsunfall an der Autobahn-Anschlussstelle

(Foto: Stefan Dinse/123rf.com)

Ein 47-jähriger Fahrer eines Kleinbusses übersah auf der Kreisstraße R21 an der Autobahn-Anschlussstelle Regenstauf beim Einbiegen in die Autobahn in Richtung Regensburg einen entgegenkommenden Golf-Fahrer im Alter von 51 Jahren, meldete die PI Regenstauf am Freitag, 24. Januar.