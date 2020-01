Radfahrer übersehen Dicke Winterjacke schützt 19-Jährigen vor Verletzungen

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Am Montag, 20. Januar, um 7.20 Uhr, befuhr eine 45-jährige Skoda-Fahrerin die Bahnhofstraße in Parsberg in Richtung Lupburger Straße. Beim Abbiegen nach links übersah sie einen entgegenkommenden Radfahrer, weshalb es zum Zusammenstoß kam.