Mit dem Schrecken davongekommen Heftiger Auffahrunfall an der Ampel – Verursacher ohne Fahrerlaubnis unterwegs

(Foto: Kalinovsky Dmitry/123rf.com)

Am Sonntag, 19. Januar, gegen 12 Uhr fuhr eine 40-Jährige mit ihrem VW auf der Staatsstraße 2234 von Parsberg in Richtung Hohenfels. An der Kreuzung mit der Steinmühler Straße bremste sie ab, weil die Ampel auf Rot umschaltete. Ein nachfolgender 39-jähriger Audi-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf.