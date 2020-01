Unfall bei Lam Beim Abbiegen krachte es

(Foto: Erich Teister/123rf.com)

Am Freitag, 17. Januar, so gegen 19.30 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus dem Gemeindegebiet Bad Kötzting mit einem Fiat die Haibühler Straße von Haibühl kommend in Richtung Lam-Englshütt. An der Kreuzung mit der Holzmühler Straße wollte er abbiegen.