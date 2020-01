Polizei bittet um Hinweise Unbekannte Täter schlagen mit Stein Fenster des Bauhofs ein

Vermutlich mit einem Stein warfen unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, 15. Januar, 17 Uhr, bis Donnerstag, 16. Januar, 7 Uhr, die Fensterscheibe am Gebäude des Bauhofs in der Ahornstraße in Wörth an der Donau ein.