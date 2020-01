Unfall bei Waldmünchen 77-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum

Am Dienstag, 14. Januar 2020, gegen 10 Uhr, fuhr ein 77-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2154 von Herzogau kommend in Richtung Waldmünchen. In einem Waldstück kam der Mann alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.