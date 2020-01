Lkw geparkt 400 Liter Diesel abgezapft

(Foto: apopium/123RF)

Zwischen Montag, 13. Januar, 16 Uhr, und Dienstag, 14. Januar, 7.15 Uhr, wurde von einem bislang unbekannten Täter in Meilenhofen in der Gemeinde Berg an einem abgestellten Lkw der Tankdeckel aufgebrochen und etwa 400 Liter Diesel entwendet.