Polizei bittet um Hinweise Mehrere Einbrüche am Wochenende in Rötz und Tiefenbach – Kanzlei, Praxis und Gaststätte betroffen

Zwei Einbrüche und einen Einbruchsversuch musste die Polizeistation Waldmünchen am Wochenende, 11. bis 13. Januar 2020, verzeichnen. In der Zeit vom Samstag, 11. Januar 2020, 9 Uhr, bis Montag, 13. Januar 2020, 9 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in einem Geschäftsgebäude in Rötz in einen Büroraum und anschließend in die separaten Räumlichkeiten einer Rechtsanwaltskanzlei einzudringen. Beide Versuche misslangen an den jeweiligen Eingangstüren. Spuren konnten gesichert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.