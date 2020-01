Falsches Gewinnversprechen Senioren durchschaut die Masche

Ein anonymer Anrufer versuchte am Freitag, 10. Januar 2020, gegen 16 Uhr eine Rentnerin in Hemau zu überrumpeln, indem er vorgab, dass sie in einem Preisrätsel 38.000 Euro gewonnen hätte.