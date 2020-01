Ermittlungen eingeleitet Unfallflucht auf dem Parkplatz – Verursacher ist einfach abgehauen

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Am Samstag, 11. Januar 2020, hatte der 50-jährige Fahrer eines Pkws der Marke Dacia in Cham in der Rodinger Straße auf dem Parkplatz des Regentalcenters nach einem Stellplatz gesucht und war deshalb auf einer Fahrspur zwischen den Parkreihen stehen geblieben. Ein BMW hatte rückwärts ausgeparkt und den Dacia hierbei am vorderen linken Fahrzeugeck erfasst.