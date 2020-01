Über die Weihnachtsfeiertage wurde in Wenzenbach in der Weihermühlstraße ein Firmenfahrzeug einer ortsansässigen Elektrofirma durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt, indem die Heckscheibe eingeschlagen wurde.

WENZENBACH Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Ob hierbei ein Zusammenhang zu der vergangenen Serie an Sachbeschädigungen an Pkw in Wenzenbach besteht, wird derzeit ermittelt.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Regenstauf unter der Telefonnummer 09402/ 93110 entgegengenommen.