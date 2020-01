Sachschaden circa 6.000 Euro 67-jähriger Autofahrer will Kreuzung überqueren und übersieht Skoda – verletzt wurde niemand

Am Dienstag, 7. Januar 2020, gegen 16.10 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Citroën den Breitenwiesweg in Waldmünchen und wollte die Kreuzung an der Gartenstraße geradeaus überqueren.