Zeugenaufruf zu räuberischem Diebstahl Bundespolizei bittet um Mithilfe – Unbekannter schlägt 22-Jährigen mit Faust ins Gesicht

(Foto: 123rf.com)

Ein bisher unbekannter Täter hat am Mittwochabend, 8. Januar 2020, am Hauptbahnhof in Regensburg einen 22-jährigen Deutschen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn anschließend auf den Bahnhofsvorplatz gezerrt. Dort hat eine weitere unbekannte Person den Mann durchsucht und ihm die Geldbörse weggenommen.