Fahrraddiebstahl Hochwertiges Rad aus Tiefgarage gestohlen

(Foto: Dusan Zidar/123rf.com)

Im Zeitraum vom 27. Dezember 2019, 12 Uhr, und 7. Januar 2020, 6 Uhr, wurde aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Otto-Schedl-Straße in Neumarkt in der Oberpfalz ein graues Fahrrad der Marke Cube Reaction Hybrid Race 500 von einem bislang unbekannten Täter entwendet.