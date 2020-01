Verkehrsunfall mit Personenschaden Fahrzeug schleudert nach Zusammenstoß gegen einen Baum

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Dienstag, 7. Januar 2020, gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Ford-Fahrer den Maiszanter Weg in Pfatter. Er bog nach rechts in die Bundesstraße B8 in Fahrtrichtung Regensburg ein. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 36-Jährigen, der mit seinem Peugeot unterwegs war.