Zeugen gesucht Einbruch in Kleingartenanlage – hoher Sachschaden am Vereinsheim

Nach einem Einbruch in einer Kleingartenanlage in Regensburg werden noch Zeugen gesucht.

REGENSBURG In der Nacht von Montag auf Dienstag, 6. auf 7. Januar 2020, kam es in einer Kleingartenanlage in der Alberichstraße in Regensburg zu einem Einbruch in das dortige Vereinsheim. Ein bislang nicht bekannter Täter hebelte mehrere Türen auf und gelangte so in einen Büroraum und einen Geräteschuppen. Diese wurden augenscheinlich durchwühlt und daraus Werkzeuge entwendet. Außerdem wurde versucht einen Zigarettenautomat aufzuhebeln.

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Erheblich höher, nämlich im mittleren vierstelligen Eurobereich, liegt der Sachschaden. Die PI Regensburg Süd die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0941/ 506-2001 zu melden.