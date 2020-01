Ungenierte Verkehrsunfallflucht Junge Frau wird von Fahrzeug touchiert und stürzt

Vom rechten Außenspiegel eines von hinten kommenden Fahrzeuges wurde eine 17-jährige Fußgängerin erfasst, die am Dienstag, 7. Januar 2020, gegen 7.30 Uhr in Sinzing auf Höhe der Bruckdorfer Straße 5a auf dem dortigen Gehweg unterwegs war.

SINZING Der Anstoß am linken Oberarm war so heftig, dass die junge Frau zu Boden stürzte. Sie musste sich in ambulante ärztliche Behandlung begeben. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ungeniert fort. Nach Angaben der Geschädigten dürfte es sich bei dem Tatfahrzeug um einen weißen Kleinwagen handeln. Wer den Unfallhergang beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Unfallverursachers geben kann, wird gebeten, sich mit der PI Nittendorf unter der Telefonnummer 09404/ 9514-0 in Verbindung zu setzen.