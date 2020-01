Beim Überholen Pkw übersehen A3 bei Wörth an der Donau nach Unfall über eine Stunde gesperrt

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Dreikönigstag, Montag, 6. Januar, gegen 22.20 Uhr, fuhr die 48-jährige Fahrerin eines roten Mazda an der der Anschlussstelle Wörth an der Donau auf die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Nürnberg auf. Auf der Autobahn wechselte die Fahrzeuglenkerin auf den linken Fahrstreifen, um einen vor ihr fahrenden Lkw zu überholen, hierbei übersah sie einen Pkw, der trotz Bremsmanöver einen Zusammenstoß mit dem roten Mazda nicht mehr verhindern konnte.