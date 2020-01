Verkehrsunfall 15.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß

Am Dienstag, 7. Januar 2020, gegen 10.20 Uhr wollte ein 63-jähriger Mazda-Fahrer von der Eismannsberger Straße in Miltach auf die Bundesstraße B85 in Richtung Viechtach auffahren. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte, von links kommende, 55-jährige Opelfahrerin.