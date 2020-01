5.000 Euro Schaden Nicht aufgepasst – 27-Jähriger landet auf der B20 in der Leitplanke

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Montagmorgen, 6. Januar 2020, gegen 2 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Syrer die Bundesstraße B20 aus Straubing kommend in Richtung Furth im Wald. Kurz nach der Anschlussstelle Arnschwang kam der BMW-Fahrer aufgrund Unachtsamkeit nach links von der Bundesstraße ab und schlug in die Leitplanke ein.