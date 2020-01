Unfallflucht Unbekannter fährt auf Supermarktparkplatz gegen schwarzen Golf – Polizei bittet um Hinweise

(Foto: Hannes Lehner)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Freitag, 3. Januar 2020, zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Falkensteiner Straße in Roding gegen einen geparkten, schwarzen VW Golf.