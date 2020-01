Die Polizei sucht Zeugen Unbekannte wollten in den Donaustaufer Bauhof einbrechen

Der Bauhof des Marktes Donaustauf in der Eichendorffstraße. (Foto: Ursula Hildebrand)

In der Zeit von Freitag, 27. Dezember, 9.30 Uhr, bis Montag, 30. Dezember, 8 Uhr, wurde versucht, in den Bauhof der Gemeinde Donaustauf in der Eichendorffstraße einzubrechen.