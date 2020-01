Glätteunfall Zwei Pkw geraten beim Überholen ins Schleudern und krachen in die Mittelschutzplanke

(Foto: 123rf.com)

Am Dienstag, 31. Dezember, kamen um 8.45 Uhr und 9.25 Uhr zwei Pkw-Fahrer in Pentling auf der Autobahn A3 kurz nach der Sinzinger Autobahnbrücke in Fahrtrichtung Passau beim Überholen aufgrund Glätte ins Schleudern und krachten in die Mittelschutzplanke.