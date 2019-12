Die Kripo ermittelt Einbruch in ein Familienhaus in Neumarkt – persönliche Gegenstände und Bargeld geklaut

Am Samstag kam es in der Zeit von 15.15 bis 19.45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein unbekannter Täter verursachte einen Sachschaden von etwa 500 Euro.