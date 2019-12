Fahrerflucht von silbernem Kombi Bei Ausweichmanöver Leitpfosten umgefahren

(Foto: Ursula Hildebrand)

Am Samstag, 28. Dezember, gegen 21.30 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Pkw Ford von Wettzell in Richtung Bad Kötzting unterwegs. Dabei kam ihm in einer Linkskurve ein anderes Fahrzeug entgegen, das auf seiner Seite unterwegs war.