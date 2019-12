Weiterfahrt unterbunden Wohnwagen ohne Zulassung – Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Samstag, 28. Dezember, um die Mittagszeit, wurde in Waldmünchen in der Perlseestraße ein Wohnwagengespann festgestellt, bei dem am mitgeführten Wohnanhänger das Kennzeichenschild fehlte.