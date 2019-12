Eine Person leicht verletzt Nach „Frühschoppen“ Unfall mit Totalschaden verursacht – 39-Jährigen erwartet eine Strafanzeige

Am Freitag, 27. Dezember, gegen Mittag, fuhr ein 39-jähriger VW-Fahrer vom Velburger Ortsteil Lengenfeld nach Deining. Weil er angeblich an seinem Autoradio herumhantiert und offensichtlich auch Alkohol getrunken hatte, kam er auf die linke Fahrbahnseite und schrammte an der Fahrerseite eines entgegenkommenden Fords, in dem eine Familie gesessen hatte, entlang.