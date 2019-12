Ladendiebin ertappt Oberteile gestohlen, von Zeugen beobachtet

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

In einem Bekleidungsgeschäft in der Rodinger Straße in Cham wurde eine 41-Jährige aus dem Bereich Cham beim Ladendiebstahl erwischt, meldete die PI Cham am Samstag, 28. Dezember.