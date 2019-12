100 Euro Strafe bezahlt 25-Jährige kann Haftbefehl am Weihnachtsfeiertag abwenden

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages, 25. Dezember, eine 25-jährige Deutsche am Hauptbahnhof in Regensburg. Dabei stellten die Bundespolizisten fest, dass die im Landkreis Schwandorf geborene Frau von der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen einer Verurteilung nach dem Betäubungsmittelgesetz gesucht wird.