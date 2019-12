Zeugen gesucht Auto angefahren und geflüchtet

(Foto: 123rf.com)

Es werden Zeugen gesucht zu einem Vorfall, der sich am Montag, 23. Dezember, zwischen 11.15 und 11.45 Uhr, auf dem Netto-Parkplatz in der Hohenfelser Straße in Parsberg zugetragen hat.