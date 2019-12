Spiegel angefahren und abgehauen Aufmerksame Zeugin beobachtet Unfallflucht

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass eine 83-jährige Regensburgerin nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort erwartet.

REGENSBURG Eben diese Dame fuhr am Montag, 23. Dezember, gegen 13 Uhr, durch die Stromerstraße in Regensburg und beschädigte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Pkw. Die aufmerksame Zeugin machte die Dame auf den Verkehrsunfall aufmerksam, diese schien sich aber nicht sonderlich dafür zu interessieren. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 300 Euro.