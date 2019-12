Inhaber hatte geschlafen Pfanne auf heißem Herd sorgte in Regenstauf für Feuerwehreinsatz

(Foto: 123rf.com)

Weil es in einer Wohnung in Regenstauf durch eine Pfanne auf einem heißen Herd zu einer Rauchentwicklung kam, löste am Sonntagmorgen, 22. Dezember, gegen 7.15 Uhr, ein in den Räumlichkeiten befindlicher Rauchmelder aus. Bei einer Nachschau in der betroffenen Wohnung in der Mozartstraße, unter anderem durch die Feuerwehr Regenstauf, konnte der Wohnungsinhaber unverletzt angetroffen werden.