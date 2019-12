Verkehrsunfall mit 30.000 Euro Schaden 47-Jähriger missachtete Vorfahrt – zwei Personen verletzt

(Foto: 123rf.com)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und zwei verletzten Personen kam es am Samstag, 21. Dezember, um 15.30 Uhr in der Bayerwaldstraße zur Einmündung in die Haidauer Straße in Neutraubling.