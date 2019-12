Vorfall in Roding Hund beißt 32-Jährige ins Bein und den Ellenbogen

(Foto: 123rf.com)

Als eine 32-jährige Frau am Freitag, 20. Dezember, gegen 7.30 Uhr, an einem umzäunten Wohnanwesen in Roding vorbei ging, sprang der Hund des 62-jährigen Hundehalters unvermittelt über den Zaun.