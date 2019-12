Die Polizei ermittelt Weihnachtsdekoration in Lappersdorf geklaut

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Beleuchtete Figuren einer Weihnachtsdekoration waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 17. auf 18. Dezember, das Ziel eines bislang unbekannten Diebes in der Regendorfer Straße in Lappersdorf.