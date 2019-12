Sachdienliche Hinweise erbeten Unbekannter entsorgt unerlaubt über 20 Altreifen auf einem Feld

(Foto: 123rf.com)

Im Zeitlarner Ortsteil Laub entsorgte ein bislang unbekannter Täter illegal über 20 Altreifen in einem Feld an der Sandheimer Straße. Zu der unerlaubten Ablagerung kam es in der Zeit zwischen 1 und 18. Dezember.