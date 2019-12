Sauerei Eternitplatten illegal auf einem Feld entsorgt

(Foto: Eichenseer, PI Neumarkt)

Am Dienstag, 17. Dezember, wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein unbekannter Täter Eternitplatten in der Zeit vom 8. Dezember, 10 Uhr, bis zum 15. Dezember, 22 Uhr, in der Nähe von Forchheim-Höfen bei Freystadt auf einem Feld unberechtigt abgelegt hatte.