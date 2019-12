Die Polizei sucht Zeugen Hakenkreuze an Wänden und Treppengeländer einer Schule in Lappersdorf geschmiert

Bereits in der Zeit vom 3. bis zum 11. Dezember, hinterließ ein bislang unbekannter Täter mehrere Hakenkreuze an Wänden und Treppengeländer einer Schule am Sportzentrum.