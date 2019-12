Urteil der Jugendkammer Mädchen mit Messer schwer verletzt – 24-Jähriger muss in die Psychiatrie

Der Beschuldigte berät sich vor Prozessbeginn mit seinem Anwalt Maximilian Strohmayer. (Foto: Ursula Hildebrand)

Weil er am 30. April dieses Jahres in Lam (Landkreis Cham) ein 15-jähriges Mädchen niedergestochen hat, muss ein 24-Jähriger aus Lohberg (Landkreis Cham) in die Psychiatrie.