Das Polizeipräsidium Niederbayern in Straubing meldet am Montag, 16. Dezember, einen schweren Unfall auf der Autobahn A3.

WÖRTH AN DER DONAU Nach ersten Angaben hat sich der Unfall zwischen den Anschlussstellen Wörth an der Donau-Ost und Kirchroth in Fahrtrichtung Passau ereignet. Die Polizei meldet einen schweren Unfall zwischen zwei Pkw, die rechte Fahrspur ist blockiert, es besteht Staugefahr. Eine Person wurde schwer verletzt.

Weitere Infos liegen uns noch nicht vor, wir berichten nach!