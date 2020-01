Verkehrsunfall Mann kommt nach gesundheitlichen Problemen von Straße ab

Gesundheitliche Probleme waren wahrscheinlich der Auslöser des Unfalls auf der ST2109.

FRAUENTÖDLING Am frühen Sonntagnachmittag den 12. Januar gegen 14:00 Uhr kam es auf der ST2109 zu einem folgenschweren Unfall. Auf der Staatsstraße von Egglham kommend in Richtung Aidenbach kam ein 64-jähriger Mann aus Roßbach, alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen hölzernen Gartenzaun und blieb dann in der Böschung liegen. Grund waren wohl gesundheitliche Probleme. Er wurde mit dem Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmtes Grades in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde von der Polizei mit etwa 5.000 Euro angegeben.